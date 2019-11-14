​ لغة واحدة.. "الغرف السياحية" تكشف أسباب نجاح مصر في بورصة لندن

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بالمشاركة الإيجابية لمصر في بورصة لندن السياحية، للعام الجاري، والتي تعد من أنجح المشاركات المصرية في البورصة، موضحا أن نتائج المشاركة سيجنيها القطاع السياحي في أقرب وقت خاصة مع الاستعداد لعودة السياحة الإنجليزية لمنتجعات شرم الشيخ بعد انقطاع عدة سنوات.

ووجه أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، وبحضور جميع رؤساء الغرف السياحية الشكر، إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لنجاحها في الإعداد لتلك المشاركة وتنفيذ الفعاليات خلالها مما جعل الجناح المصري محط أنظار واهتمام كبار منظمي الرحلات وجمهور المعرض من المهنيين والسائحين.

واستعرض الوصيف، في بيان اليوم، العوامل التي أدت إلى نجاح تلك المشاركة وعلى رأسها: التوجه للبورصة بعناصر قوة منها ما تم إعلانه قبل البورصة بفترة وجيزة من تحقيق السياحة المصرية أرقام إيجابية سواء في أعداد السائحين أو الدخل السياحي، بجانب تنوع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وتواجد أسواق مهمة مثل أمريكا واليابان والصين وجميع الدول الأوربية.

وأضاف أن السبب الأهم لنجاح المشاركة المصرية هو التميز الكبير للجناح المصري بالبورصة وقوة الفعاليات التي تمت داخله سواء على المستوى الرسمي أو الغرف وممثلي القطاع الخاص، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزيرة السياحة تم بالتعاون مع الاتحاد والغرف السياحية، وتجلت أهم عناصر هذا البرنامج بشكل كبير في المشاركة المصرية بالبورصة وأدت لنجاحها.

وأوضح الوصيف، أن الشكل العصري والمميز للجناح المصري والذي يعكس حداثة لم تغفل في نفس الوقت كل عناصر قوة السياحة المصرية فكان هناك أركان للآثار والغوص والبيئة والمحميات والمتحف الكبير، بجانب الركن المهم بالجناح الخاص بتعليقات كبار مشاهير العالم عن زياراتهم لمصر وسعادتهم بها والتي تعد ضمن عناصر التسويق السياحي بالبرنامج "People to People"، وأعطت ثقة كبيرة بحملاتنا الترويجية.

وتابع: "وفي إطار التنسيق والتشاور غير المسبوق بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد وغرفة الخمس وانعكاسا للعلاقات الثنائية التي تعد في أفضل حالاتها على الإطلاق فقد كانت هناك لغة واحدة يتحدث بها الجميع داخل الجناح المصري بدءا من الوزيرة ومسئولي الوزارة مرورًا بأعضاء الاتحاد والغرف وانتهاء بممثلي القطاع الخاص، مما منح التواجد المصري قوة وثقة خاصة أمام كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران والمؤسسات السياحية الدولية، وتأكد الجميع أن هناك منهجا علميا وخطة ممنهجة يعمل بها القطاع بأكمله.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى التعاون من جانب الوزارة مع الاتحاد وغرفة المنشآت الفندقية في الاستعانة بشركة "بريفيرسك" Preverisk، وهي بيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة، وذلك لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة وشرم الشيخ لرفع جودة المنشآت الفندقية، كما أطلقت لجان الوزارة تجوب مدينة شرم الشيخ حاليا لمراجعة منتجعاتها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة الإنجليزية، مؤكدًا أنه تم عرض هذه الإجراءات خلال اجتماع الوزيرة بحضوره كرئيس لاتحاد الغرف مع اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA والذين أشادوا بتلك الخطوات المهمة مؤكدين ثقتهم أن السياحة المصرية تسير في الطريق الصحيح وأنها ستشهد عودة قوية للسياحة الإنجليزية قريبا جدًا.

وانعقدت فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من ٤-٦ نوفمبر الجاري، حيث شاركت مصر بجناح صمم بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة لإظهار وجه مصر المعاصر، وتضمن أجزاء جديدة لأول مرة منها جزء خاص عن الملك "توت عنخ آمون"، بالإضافة إلى تخصيص مكان لعرض مواد ترويجية عن المتحف، وشاشة لعرض فيلم عن المتحف، كما تضمن ركن خاص لإلقاء الضوء على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وجزء خاص لابراز زيارات العديد من المشاهير لمصر، من خلال عرض ما كتبوه هؤلاء المشاهير عن مصر والصور التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من معجبيهم ومتابعيهم حول العالم.