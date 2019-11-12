وزير الزراعة يتسلم "أطلس التمور المصرية" من منظمة "الفاو"

القاهرة- أ ش أ:

تسلم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت "أطلس التمور المصرية" الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة وفدًا رفيع المستوى من منظمة "الفاو"، برئاسة المدير المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا للمنظمة الدكتور عبد السلام ولد أحمد، وممثل منظمة "الفاو" بمصر الدكتور نصر الدين الأمين.

يحتوي "أطلس التمور المصرية" على كل المعلومات الخاصة بأصناف التمور الموجودة في مصر، وكذلك حجم الإنتاج الذي بلغ 1,7 مليون طن.

وبحث وزير الزراعة مع وفد "الفاو" زيادة التسويق والتصدير، وأيضًا تصنيع التمور؛ بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل، خاصة في المناطق الريفية.​