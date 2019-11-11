"البحوث الفلكية" يفتح أبوابه للمواطنين لمشاهدة تماس عطارد مع الشمس

كتبت- داليا شبل:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه سيفتح أبوابه في المقر الرئيسي بحلوان، لاستقبال الجمهور من المهتمين بعلم الفلك ومحبيه لمشاهدة ومتابعة مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

ونصح القومي للبحوث، بعدم التحديق في قرص الشمس بالعين المجردة، حيث إن رصد هذه الظاهرة يستلزم وجود تليسكوب فلكي مع فلتر شمسي جيد مخصص لذلك، محذرا من استخدام النظارات الشمسية العادية أو صور الإشاعات الطبية أو أقراص الحاسب الممغنطة القديمة وغيرها إلا لفترة وجيزة للغاية، لا تتجاوز 30 ثانية فقط، حيث أنها غير آمنة تماما نظرا لنفاذ الأشعة تحت الحمراء التي لها تأثير ضار جدا على شبكية العين.

يُذكر أن آخر مرور لكوكب عطارد أمام قرص الشمس كان في 9 مايو 2016، وقد تمت مشاهدته ورصده بواسطة باحثي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هذا ويحدث العبور القادم لكوكب عطارد في يوم 13 نوفمبر 2032، في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، سوف يحدث "التماس ظاهري" لكوكب عطارد مع قرص الشمس، عندما تلتقي حافة الكوكب الأولى مع حافة قرص الشمس، وبعدها بدقيقتين، يدخل كوكب عطارد كليا إلى القرص ليحدث "التماس ثاني" بين حافته الثانية وبين قرص الشمس، ويستمر في التحرك حتى تبلغ ذروته عند منتصف المسافة المقطوعة من قرص الشمس في تمام الساعة 5:19 مساءً، بعدها يستمر في التحرك نحو الحافة المقابلة لقرص الشمس حتى يحدث "التماس ثالث" بين الحافتين الخارجتين لكل منهما في تمام الساعة 8:02 مساءً، بعدها بدقيقتين يحدث "التماس الرابع" عند آخر نقطة من الحافة الثانية للكوكب مع حافة الشمس ليكتمل خروجه الظاهري منها.