وزارة الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تصل المتحف المصري الكبير

كتب- محمد عاطف:

وصلت توابيت "خبيئة العساسيف"، مساء أمس إلى المتحف المصري الكبير قادمة من الأقصر.

وعثر على التوابيت البعثة المصرية في أكتوبر الماضي بجبانة العساسيف الأثرية.

ويهاف نقل التوابيت، لبدء أعمال ترميمها ودراستها تمهيدا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه في نهاية 2020.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، إن رحلة نقل التوابيت من الأقصر إلى المتحف المصري الكبير، جرت باستخدام سيارات مغلقة مجهزة ومزودة بوحدة للتحكم في درجة الحرارة ووسائد هوائية لحماية التوابيت من الاهتزاز اثناء عملية النقل.

وصرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه سيتم تجهيز قاعة خاصة لعرض توابيت الخبيئة تبرز قيمتها الأثرية والتاريخية والفنية.

وقال الدكتور عيسى زيدان مدير الشؤون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، إن عملية النقل بدأت بعد قيام المرممين والاثريين بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع نظرائهم بمنطقة اثار الاقصر بأعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حالة لكل تابوت على حده، كما تم استكمال أعمال الترميم الأولى لبعض التوابيت التي كانت بحاجه إلى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها.

وأضاف أن أعمال التغليف تمت باستخدام الأسلوب العلمي ومواد خالية من الحموضة، حيث تم تغليف كل تابوت داخل صندوق خاص به مبطن بالفوم الخالي من الحموضة أيضا واستخدام الورق الياباني في أعمال التغطية والتدعيم حتي لا تتأثر ألوان التوابيت بأي ضرر أثناء عمليه النقل.

ويبدأ فريق العمل بفض تغليف التوابيت وفحصها والتأكد من خلوها من أي إصابة حشرية، ثم يتم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال الترميم والصيانه وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف.

جدير بالذكر أن "خبيئة العساسيف" تضم مجموعة متميزة من 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوي الأول 18 تابوت والمستوي الثاني 12 تابوتا.