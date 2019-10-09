  • عاجل:الأهلي في مواجهة النجم والهلال.. والزمالك في انتظار مازيمبي بدوري الأبطال

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    نائب ينتقد وزيرة الصحة: لا تقوم بدورها.. وتُصدر المشاكل للمواطنين

    07:38 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    نائب ينتقد وزيرة الصحة: لا تقوم بدورها.. وتُصدر المشاكل للمواطنين

    النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب

    كتب - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

    انتقد النائب الوفدي، محمد خليفة، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، قائلًا إنها لا تقوم بالدور المنوط بها، وتصدر العديد من المشكلات للمواطنين.

    جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء.

    وأضاف أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي تتغلب على بعض الإشكاليات الصحية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينطبق على وزير التموين علي مصيلحي الذي يعطل مصالح المواطنين، حسب قوله.

    وطالب "خليفة" بضرورة العمل من جانب وزيرة التضامن لحل إشكاليات تكافل وكرامة، وحل أزمة العلاوات الخمسة، لما لها من تأثيرات سلبية على المواطن المصري.

    محمد خليفة مجلس النواب وزارة الصحة هالة زايد

    الخبر التالى:

    بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وشركة روسية لتطوير ترسانتي بورسعيد وبورتوفيق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان