رئيس وزراء اليونان يغادر القاهرة بعد مشاركته بالقمة الثلاثية

كتب - طه عبيد:

غادر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته بالقمة الثلاثية.

وكان رئيس الوزراء اليونانى قد أشاد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم، بالعلاقات المصرية - اليونانية، وقال إنها جذور عميقة تربط البلدين عبر الزمن والتاريخ.

وأضاف أن مصر بالنسبة لليونان ليست مجرد بلد صديق، بل دولة كبيرة ذات أهمية محورية في المنطقة، ومسؤولة عن تحقيق الاستقرار، ولها دور فعال بمنطقة التعاون الإسلامي والقارة الإفريقية، خاصة في ظل ترؤسها للاتحاد الأفريقي حاليًا.