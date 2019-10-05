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    السيسي يبحث خطوات إطلاق "صندوق مصر" السيادي

    06:14 م السبت 05 أكتوبر 2019
    السيسي يبحث خطوات إطلاق "صندوق مصر" السيادي

    الرئيس السيسي

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرا التخطيط، والاتصالات.

    وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

    ووجه الرئيس بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمُسائلة.

    كما أطلع الرئيس على خطوات إطلاق الصندوق السيادي "صندوق مصر"، ووجه بأن يساهم الصندوق في حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها، وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

    الرئيس السيسي صندوق مصر السيادي

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