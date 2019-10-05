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    نقابة الصحفيين تشكل لجنة تحقيق نقابية في استقالات رابطة النقاد الرياضيين

    01:08 م السبت 05 أكتوبر 2019
    نقابة الصحفيين تشكل لجنة تحقيق نقابية في استقالات رابطة النقاد الرياضيين

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة تحقيق نقابية في الاستقالتين المقدمتين من عضوين بالمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.

    وتتشكل اللجنة برئاسة الناقد الرياضي الكبير شوقي حامد، وتضم في عضويتها النقاد الرياضيين الكبار محمد سيف وجمال هليل وجمال العاصي، بالإضافة لعضوية محمود كامل عضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط.​

    نقابة الصحفيين رابطة النقاد الرياضيين شوقي حامد

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