نقابة الصحفيين تشكل لجنة تحقيق نقابية في استقالات رابطة النقاد الرياضيين

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة تحقيق نقابية في الاستقالتين المقدمتين من عضوين بالمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.

وتتشكل اللجنة برئاسة الناقد الرياضي الكبير شوقي حامد، وتضم في عضويتها النقاد الرياضيين الكبار محمد سيف وجمال هليل وجمال العاصي، بالإضافة لعضوية محمود كامل عضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط.​