بدء اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لبحث ملف سد النهضة

الخرطوم - أ ش أ:

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وأثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي.

ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.

كانت الولايات المتحدة دعت في بيان اليوم، "الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار".