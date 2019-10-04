القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

القاهرة - أِ ش أ:

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء في البرقية:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها .

لقد حقق هذا النصر أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الانجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر ، ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف.

وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي ، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.