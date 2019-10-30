خاص| "نقل الكهرباء" توقع عقد محطة شمسية بكوم أمبو مع "أكوا باور"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد بين وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكواباور لتنفيذ مشروع محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بموقع كوم أمبو بقدرة ٢٠٠ م. وبنظام BOO.

وأضاف المصدر لمصراوي، الأربعاء، أن الاتفاق على تحديد سعر غير مسبوق، بـ٢.٤٨ دولار / ك. و. س وباستثمارات تقدر بحوالي ٢٠٠ مليون دولار أي ما يعادل حوالي ٣. ٣ مليار جنيه.

وكانت شركة أكواباور فازت بهذا المشروع من خلال مناقصة تنافسية طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول على أفضل وأقل سعر شراء للطاقة.