نقيب الفلاحين يهاجم منتقدي حديثه بأن المصريين من الأكثر استهلاكًا للطعام

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية غير المسبوق مقارنة بأسعارها في نفس الفترة من العام الماضي حقيقة، مشيرًا إلى أن من أقاموا الدنيا لحديثه عن انخفاض الأسعار وتمتع المصريين حاليا بالأمن الغذائي، هم من ارتفعت أصواتهم بالصراخ عندما وصل كيلو الليمون إلى 70 جنيهًا العام الماضي وخرست ألسنتهم اليوم وكيلو الليمون بـ7 جنيهات.

ولفت أبو صدام، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن انخفاض الأسعار واضح وأصبح كيلو اللحم الأحمر البلدي الذي وصل العام الماضي لـ150 جنيهًا لـ 80 جنيهًا، والدواجن البيضاء وصل سعر الكيلو العام الماضي لـ45 جنيهًا، ويباع اليوم بـ25 جنيهًا.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار الخضروات والفواكه انخفضت بنحو 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويباع كيلو الطماطم بنحو 5 جنيهًا فيما وصل الكيلو العام الماضي لـ10 جنيهات والبطاطس وصلت العام الماضي بنفس الفترة إلى 15 جنيهًا، تباع اليوم بـ6 جنيهات.

وأشار إلى وجود أبواق معادية متربصة لإشعال أزمة أو مشكلة في مصر؛ تتصيد كلمة أو تعبيرًا تهاجم به الشعب؛ لإحباطه وإثارة الفتنة بينه أملا في إيقاف عجلة التنمية التي انطلقت وإرضاء لمن يمولونهم، مؤكدا أن إثارة الغبار والأتربه لن يمنع شروق شمس التنمية في مصر.

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