  • عاجل:الحكومة تخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا

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    بعد خفض أسعار البنزين.. التنمية المحلية تحسم موقف "أجرة المواصلات"

    09:36 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    بعد خفض أسعار البنزين.. التنمية المحلية تحسم موقف "أجرة المواصلات"

    محطات الوقود

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار وزارة البترول بخفض أسعار البنزين، لن يؤثر على أجرة المواصلات.

    وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الخميس، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

    وأضاف "قاسم"، لمصراوي، أن "هذا القرار لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أجرة المواصلات سواءً الداخلية أو بين المحافظات، وستستمر على ما هيّ عليه دون انخفاض".

    وواصل: "القرار لا يشمل سعر السولار، وأغلب سيارات الأجرة والنقل العام تعمل بالسولار".

    وخفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، مع ثبات أسعار السولار والبوتاجاز.

    وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على أن لا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.

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