"الزراعة" تنهي أعمال القوافل البيطرية العلاجية بالمنيا

القاهرة - أ ش أ:

أنهى معهد بحوث التناسليات الحيوانية والتابع لمركز البحوث الزراعية، أعمال القوافل العلاجية البيطرية، بمحافظة المنيا والتي تمت خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتى اليوم ٣ أكتوبر، وذلك بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للطب البيطري ومديرية طب بيطري المنيا وصندوق التأمين على الماشية، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية إن القوافل البيطرية التنوموية العلاجية الإرشادية تم تنفذها بالقرى الممولة من برنامج التنمية الزراعية محافظة المنيا، لافتًا إلى أن نشاط القوافل اشتمل على أعمال الفحص التناسلي والسونار والجراحة والباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير السيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية والفحص المعملي للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلي.

وأضاف أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية لصغار المربين حول تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وكذلك تنفيذ دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وتنظيم ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمديرية الطب البيطري بالمنيا.