"إسكان البرلمان": إقرار حزمة من التشريعات تصب في مصلحة المواطن

كتبت ميرا إبراهيم:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستلقى الضوء خلال دور الانعقاد الحالي على عدد من الموضوعات والملفات والقضايا التي تخص المواطن المصري، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة فى نطاق الملفات المعنية بها اللجنة.

وأوضح حمودة في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لوضع أجندة العمل خلال دور الانعقاد الحالي والأخير للبرلمان، وجميع الاعضاء لديهم حرص شديد على الاهتمام بالملفات الخاصة بالمواطن المصري، سواء من خلال الرقابة أو التشريع.

وقال إنه على صعيد التشريع، يوجد عدد من التشريعات المستهدف الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، على رأسها تعديلات قانون البناء الموحد، الذي يهدف لتذليل العقبات امام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، ووقف النمو العشوائي، ومنع البناء المخالف مرة اخرى، خاصة بعد انتهاء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستطرد حمودة، أن مشروع قانون التسجيل العقاري يعد من القوانين المهمة أيضا المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة، والتي تحظى باهتمام اللجنة، بالإضافة لمشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يعد من التشريعات الهامة والتي تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصري، لتحسين خدمة مياه الشرب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى مشروع قانون التطوير العقاري الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وفيما يخص الملفات، أكد حمودة، أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ قانون التصالج فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع مع الحكومة، وبحث العقبات التي قد تواجه المواطن فى سبيل تقنين وحدته.

وأشاد بجهود الحكومة في هذا الصدد، والخطوات التي اتخذتها من أجل تيسير الخطوات على المواطنين، بالإضافة لملف الأحوزة العمرانية، وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، وملف مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني، وتوفير اعتمادات مالية لتلبية احتياجات المواطنين بشأن توفير كوب مياه نظيف.