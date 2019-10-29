لأول مرة.. انطلاق النسخة الأولى من معرض زهور الخريف

كتب- أحمد مسعد:

تنطلق يوم السبت الموافق 9 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذي تنظمه وزارة الزراعة في حديقة المتحف الزراعي المصري لمدة 45 يوما، بمشاركة أكثر من 170 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة.

وقال الدكتور السعدي بدوي، مستشار وزير الزراعة، وأستاذ نباتات الزينة وتنسيق الحدائق بجامعة القاهرة، إن هناك اهتمام كبير من جميع أجهزة الدولة بهذا الحدث الذي تشهده مصر للمرة الأولى، مضيفا أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، يتابع عن كثب التفاصيل النهائية الخاصة بالمعرض من حيث التنظيم والمشاركين ويقوم بحل كل المشكلات التي يمكن أن تواجه العارضين أو الزائرين إيمانا منه بضرورة خروج هذا المعرض بالشكل الذي يليق بمصر.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المعرض يقام في نفس هذا التوقيت من كل عام وسيشغل مساحة كبيرة من المتحف الزراعي بالدقي، والتي تبلغ 25 ألف متر، حوالي 9 أفدنة، وهو سيكون إضافة إلى معرض زهور الربيع بالأورمان، بحيث يكون لدينا معرضين سنويا أحدهما في الربيع، والثاني في الخريف.

ولفت إلى أن المعرض سيشهد عددا من الفعاليات والندوات التي ستقام على هامش المعرض طوال فترة أقامته، وسيشارك في الندوات والحلقات النقاشية مسئولين ومشاركين لبحث المشاكل التي تواجه التوسع في تصدير نباتات وزهور الزينة والتي لا تتناسب والمناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم كل المساعدات اللوجستية لتسريع عمليات التصدير.

وأضاف أن الهدف من أقامه المعرض هو إيجاد نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق، خاصة أنه سيتم توجيه دعوات لجميع السفارات العربية والأجنبية في مصر لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في الفعاليات.

ونوّه بأن المعرض سيمنح فرصة للزوار للتعرف على أحدث الطرق والمستلزمات المستخدمة في تجميل اللاند سكيب وكذلك نباتات الزينة الداخلية والخارجية - ونباتات الصبارات والعصارية - مستلزمات الحدائق وما تقدمه معاهد وزارة الزراعة من خدمات في هذا القطاع، كما يشكل المعرض فرصة للاهتمام بحديقةً المتحف الزراعي والنهوض بها وتطويرها.