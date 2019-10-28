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جهاز المخابرات العامة يستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن

05:00 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
جهاز المخابرات العامة يستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن

مؤتمر ميونخ للأمن - ارشيفية

القاهرة- (أ ش أ)

استضاف جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، أمس الأحد، لقاء "المائدة المستديرة" لأجهزة الاستخبارات على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بالقاهرة يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية، والأفريقية، والأوروبية، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود فى منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، وسبل مواجهتها.​

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المخابرات العامة لقاء المائدة المستديرة أجهزة الاستخبارات مؤتمر ميونخ للأمن

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