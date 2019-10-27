محافظ الجيزة: مجازاة موظف استغل منصبه لتحقيق مكاسب مادية

الجيزة - أ ش أ:

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارا بنقل موظف كان يشغل مهنة باحث بمركز ومدينة الصف للعمل بمركز ومدينة البدرشين في مهنة غير ميدانية، وذلك في مواجهة حازمة لحظر استخدام الوظيفة الحكومية للضغط على المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

وجاءت حيثيات قرار المحافظ عقب لقائه بإحدى المواطنات في اجتماع خدمة المواطنين، الذي يعقده المحافظ دوريا؛ للاستماع إلى مشكلات المواطنين لحلها، حيث اشتكت المواطنة من وجود موظف بمركز الصف يقوم بالضغط عليها لشراء قطعة أرض منها، وقام بتحرير محاضر مخالفات على الأرض دون وجه حق.

وعلى الفور تحقق المحافظ من الموضوع ، وبعد تأكده من صحة أقوال المواطنة والتحقيق مع الموظف المشار إليه أصدر المحافظ قرارا بنقله من محل عمله الحالي ومجازاته، إضافة إلى توجيه إنذار شديد لرئيس مركز ومدينة الصف بعدم السماح بتكرار تلك الممارسات مجدداً.

وأكد محافظ الجيزة، أنه لن يتم السماح باستغلال المواطنين، حيث يتم مواجهة أي مخالفات يتم رصدها بكل حزم، مشددا على تنفيذ إجراءات رادعة تصل إلى حد الإيقاف عن العمل لأي موظف حكومي بالمحافظة يستغل وظيفته في الضغط على المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

جاء ذلك وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي حظرت العديد من التصرفات والإجراءات التي يسلكها الموظفون وموظفو العموم في الجهاز الإداري للدولة ويجب تجنبها، فضلا عن عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، والتي ضمت حظر إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المُتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها أو إساءة استعمال السلطة، إضافة إلى حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع التجرد والحيدة والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.