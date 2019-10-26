طلب إحاطة لمطالبة الحكومة بتقدير سعر أراضي "وضع اليد"

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن مهلة تقنين الأراضي وتقدير سعر الأراضي من اللجان المختصة.

وقالت "حلاوة"، في بيان اليوم السبت، أن القانون 144 لسنة 2017، نص على إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي، ونص على شروط ذلك وأيضا طريقة تقنين الأوضاع، إلا أنه رغم تقدم أهالي كفر منصور وعامر ورضوان بمحافظة القليوبية، طلبات تقنين الأوضاع طبقا للقرار 221 لسنة 2017 والخاص بتفنين وضع اليد، لم يتم قبول أو البت في الطلبات دون أي سبب واضح.

وأرفقت النائبة طلبها، بكشف بأسماء 136 مواطنا من طالبي تقنين الأوضاع، وأيضا بعض من سندات الملكية لهم والتي تؤكد الأحقية في التقنين.

وطالبت النائبة، وزراء الإسكان والري والإدارة المحلية، بقبول طلبات تقنين الأوضاع طبقا للقانون، والبت فيها وفقًا للقرارات الوزارية، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة لحين البت قانونيًا في الطلبات.