"السنّاوي ورشوان وفيصل" يناقشون الصحافة الجيدة وإعلام الخدمة العامة بـ"منتدى إعلام مصر"

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القاهرة - مصراوي:

أعلن النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار، عن بعض المتحدثين في جلسات النسخة الثانية، من منتدى إعلام مصر، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال" يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.

ومن بين المتحدثين في الجلسة الأولى، الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، الذي يناقش "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة"، فيما تتحدث صفاء فيصل مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة، عن "إعلام الخدمة العامة"، ضمن متحدثين آخرين سيتم الإعلان عنهم تباعا، في جلسة عن الفرق بين التجارب الغربية والتجربة المصرية، بعنوان "إعلام الخدمة العامة، الملكية والقرار التحريري".

ويتحدث ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في الجلسة الختامية بالمنتدى، عن "علاقة وسائل الإعلام بالسلطة: الحد الفاصل بين الصحافة والبروباجندا السياسية".

ومن المقرر أن يعلن منتدى إعلام مصر تباعًا عن بقية المتحدثين، في الجلسات وورش العمل التي يشهدها المنتدى على مدار يومين.

وتدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.​