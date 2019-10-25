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    تصل لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

    12:33 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    تصل لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

    السكة الحديد

    كتب – أسامة علي:

    أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

    وجاءت التأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط كالتالي:

    خط القاهرة / الإسكندرية

    - متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

    خط القاهرة / السد العالي

    - القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

    - أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

    خط بنها / بور سعيد

    - متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

    خط طنطا / المنصورة / دمياط

    - متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

    واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

    السكة الحديد تأخيرات القطارات حركة القطارات

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