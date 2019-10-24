  • عاجل:آبي أحمد: نعلم ما يقلق المصريين بشأن سد النهضة.. والإعلام يخلق المشاكل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    الأوقاف: إطلاق جزء جديد من موسوعة الفقه الإسلامي

    05:43 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    الأوقاف: إطلاق جزء جديد من موسوعة الفقه الإسلامي

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أطلقت الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف اليوم الخميس الجزء السادس والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم سبعة عشر مصطلحا فقهيا.

    وتتضمن الموسوعة تفسيرات مستنيرة للعديد من المصطلحات الفقهية وفق الشرع ومتغيرات العصر ومستجداته ومنها مصطلح "تقديم" ويعنى أن تقديم الزكاة على الحول لمن هو مالك للنصاب جائز مراعاة لحال الفقير.

    ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سرعة طباعة هذا الجزء من الموسوعة وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة المتميزة؛ خدمة للدراسات الفقهية والأصولية.

    وزارة الأوقاف موسوعة الفقه الإسلامي الفقه محمد مختار جمعة

    الخبر التالى:

    "النقل" تنفي وجود حساب للوزير على "فيسبوك"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان