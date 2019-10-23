  • عاجل:أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ3 أيام المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    السكة الحديد تعلن عن التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

    09:19 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    السكة الحديد تعلن عن التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

    السكة الحديد

    القاهرة - (أ ش أ):

    أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

    وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 35 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 35 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 30 دقيقة.

    وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

    هذا المحتوى من

    هيئة السكة الحديد تأخيرات القطارات أعمال تجديدات

    الخبر التالى:

    طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تحول بحيرة عين الصيرة لبؤرة مخلفات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان