بالفيديو.. محافظ القاهرة يتابع سحب مياه الأمطار من نفق العروبة

كتب - محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، زيارة تفقدية لأعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بنفق العروبة، شرق القاهرة، بحضور قيادات المحافظة ومسئولي الصرف الصحي وقوات الشرطة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه، بعد غرق عدد من شوارع بمياه الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى معدات شفط تابعة لشركة مياه الشرب وهيئة النظافة والتجميل.

وأكد محافظ القاهرة، أن شرق القاهرة ومصر الجديدة تعرضت إلى سيول على مدار 90 دقيقة وتقدر كمية مياه الأمطار بنحو 650 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن معدات شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب كانت متمركزة بأماكن التجمعات قبل سقوط الأمطار.