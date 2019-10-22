التضامن: 10 ملايين رسالة موبايل للتوعية ببرنامج الأسر البديلة

كتب- محمد سامي:

شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة فيكتوري لينك بمقر الوزارة في العجوزة.

وحسب بيان اليوم الثلاثاء، وقع عن الطرف الأول الدكتور نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي وعن الطرف الثاني إنجي الصبان المدير التنفيذي لشركة فيكتوري لينك.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعي المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، وهذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأن الأسرة هي البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.

وأضافت والي أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة والتي يرأسها قاضي من مجلس الدولة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ونجحت في إلحاق 11 ألفًا و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.

ولفتت والي إلى أن الطرفين اتفقا على أن توفر الشركة ١٠ ملايين رسالة نصية على مدار عامين تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف، على أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.