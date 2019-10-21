"مد التسويات".. محمد فؤاد يتقدم رسميا بتعديلات قانون الخدمة المدنية

كتب- ميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أنه تقدم أمس الأحد بمشروع التعديل بعد استيفاء الـ60 توقيعًا اللازمة.

وقال "فؤاد" إنه بعد الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع التعديل أدخل بعض التعديلات على المصطلحات؛ بناء على جلسة حوار مجتمعي ضمت عدد كبير من ممثلي الجهات المختلفة من المتضررين من القانون الحالي، ومن المنتظر إحالته اليوم أو غدا إلى اللجان المختصة.

وأشار "فؤاد" في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن التعديلات تهدف إلى إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية، وإعادة ضبط صياغة المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة، مد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتى صدور اللائحة التنفيذية وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية، إضافة مادة تسمح للتسوية للمثبتين حديثا ولا تطبق عليهم لكونهم لم يحصلوا على المؤهل وهم معينون وتبدأ تلك المادة في التفعيل بعد الانتهاء من نقل جميع العاملين على حساب الصناديق الخاصة وتثبيت جميع العاملين، بالإضافة لإنشاء لجنة مركزية ولها فروع تتلقى الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.