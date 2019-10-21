الخشت: مصر وشبابها لن يتقدموا إلا بتغيير طرق التفكير

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء العالمي، ليس مجرد عالم بل يمثل تجربة وخبرة ومشروع إنسان يجب تقديمه للطلاب ليتعلموا ليس من الشعارات أو المواعظ بل من تجربته ويستفيدوا من طريقة تفكيره، مشيرًا إلى أن طريقة تفكير فاروق الباز المختلفة هي ما جعلته يتميز عن زملائه في الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن سر التقدم هو اللجوء للعلماء والعظماء للتعلم من خبرتهم وطرق تفكيرهم، مضيفًا ان من الضروري لتغيير طرق التفكير ان نتبع خطوات أساسية، منها الاستفادة من العقل النظري المعرفي القائم على الاستدلال، والعقل الديني، وتحرير مراكز الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الآخرين، والعقل العملي المتعلق بالتجربة.

وأكد الخشت، خلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة للدكتور فاروق الباز بعنوان "تجربتي"، أن الجامعة تؤمن بأن مصر وشبابها لن يتقدموا إلا بتغيير طرق التفكير، مؤكدًا أن من أولويات العصور الحديثة تغيير طرق التفكير.

وتابع الدكتور الخشت، أن طريقة التفكير عندما تتغير يبدأ عصر جديد وبالتالي تحدث التطورات العلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت بتدريس مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال في إطار سعيها لتغيير طرق تفكير طلابها الذين يمثلون مستقبل الوطن.