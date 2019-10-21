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    الكهرباء تعلن تقسيط ثمن العدادات

    01:44 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    الكهرباء تعلن تقسيط ثمن العدادات

    عدادات الكهرباء

    كتب- ميرا إبراهيم:

    قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، موضحا أنه يجرى سداد 50% من قيمة المبلغ مع تقسيط الباقي لمدد تصل إلى 3 سنوات.

    وأضاف فودة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الاثنين، أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم.

    وفي سياق متصل، أشار محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنهم بصدد تعديل اللوائح الخاصة بالمحاسبة التجارية والمقايسات، لخدمة المشترك، ومن المتوقع عرضها على مجلس الوزراء قريبًا، قائلاً: "للأسف هناك أنماط استهلاكية غير مضبوطة، فنجد جميع الأجهزة الكهربائية تعمل في حجزة بينما المواطن يجلس في مكان آخر، وهذا الأمر مش موجود غير عندنا".

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