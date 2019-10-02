أحمد السجيني رئيسًا لمحلية النواب للعام الخامس على التوالي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

فاز النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للعام الخامس على التوالي، بـ٢٦ صوتًا مقابل ٥ أصوات للنائبة دينا عبدالعزيز.

وفاز النائب محمد الحسيني، والنائب بدوي النويشي، بوكالة اللجنة والنائب مني جاب الله بأمانه سر اللجنة.

جدير بالذكر أن النائب المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر في دور الانعقاد الخامس، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال أربعة أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولى أمين عام ائتلاف دعم مصر – ائتلاف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى في دور الانعقاد الرابع.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان في مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأي منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة اليوم الأربعاء.