مفتي الجمهورية يدين الهجوم على مسجد بأفغانستان أثناء صلاة الجمعة

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أثناء أداء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة هسكي مينه بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ستين شخصا وإصابة العشرات.

وقال علام في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة، إن "استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للمساجد ودور العبادة وللأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان".

وشدد المفتي، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا "تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة".

ودعا المفتي، المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتي، بالعزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابى الأليم.