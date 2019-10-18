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    مصر تدين بأشد العبارات استهداف مسجد شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة

    11:37 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
    مصر تدين بأشد العبارات استهداف مسجد شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (أ ش أ):

    أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة اليوم في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، ما أدى إلى سقوط 62 قتيلاً وعشرات الجرحى من المصلين.
    وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.
    واكدت الخارجية على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الخارجية المصرية انفجار مسجد أفغانستان
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