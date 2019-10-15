خالد عكاشة: مصر اعتمدت الحوار المباشر في تعاملها مع أزمة سد النهضة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المؤتمر الذي ينظمه المركز بشأن سد النهضة يهدف إلى المساهمة في إثراء الحوار والنقاش بشأن قضية شغلت الرأي العام المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عكاشة في كلمة بالمؤتمر الذي عقد اليوم، وجاء تحت عنوان "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، أن موضوع مؤتمر اليوم يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمركز، سواء لجهة أهمية هذه القضية بأبعادها المختلفة، أو لجهة الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز لقضايا الأمن القومي، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا بالعلاقات المصرية - الأفريقية التي توليها مصر اهتماما كبيرا.

وأكد أنه منذ أن بدأت أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجا يعتمد على مجموعة من العناصر، أهمها: الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية.

وأوضح أن النهر كمورد مائي يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية التي شكلها النهر عبر قرون عديدة.​