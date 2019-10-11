مصر في أسبوع| نفوق "نعيمة" بحديقة الحيوان.. ومصر تطلب وسيط في أزمة "سد النهضة"

(مصراوي):

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، أحداثًا مهمة كان أبرزها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفو رئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بـ6 أكتوبر، كما طالبت مصر بوسيط دولي بعد تعثر مفاوضات "سد النهضة"، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خطة الحكومة أمام البرلمان، و"العدوان التركي والقضية الفلسطينية".. من أهم محاور لقاء الرئيس السيسي وملك الأردن، كما شهد الأسبوع نفوق "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة.

السبت

السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه النيل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، السبت: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابي"، للتفاصيل اضغط هنا..

عفو رئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بـ6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 511 لسنة 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يبحث خطوات إطلاق "صندوق مصر" السيادي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرا التخطيط، والاتصالات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الري": مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، للتفاصيل اضغط هنا..

مصر تطالب بوسيط دولي بعد تعثر مفاوضات "سد النهضة"

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية هدفه بناء جهاز إداري كفء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

الرئاسة تنشر فيديو لكلمة السيسي في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها للشعب المصري، صباح الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، للتفاصيل اضغط هنا.

"الري": مصر متمسكة بالوسيط الدولي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر تطالب بدخول طرف ثالث على خط المفاوضات الدائرة بين القاهرة وأديس بابا، وتحديدًا في نقاط الملء والتخزين المتعلقة بحجم الفيضان وحالته، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتحدد الطرف الوسيط، للتفاصيل اضغط هنا..

انتصار السيسي: المصريون قدموا في 6 أكتوبر نموذجا لا ينسى في التضحية

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نحتفل معًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته، نموذجًا لا ينسى فى الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

"الإسكان" تعتمد المخطط التفصيلي بـMU 10 بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 223، الصادر في 7 أكتوبر 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 620 لسنة 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يلتقي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، "جيلبرت أونجبو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، للتفاصيل اضغط هنا..

توجيهات رئاسية للحكومة بتدعيم منظومة الكهرباء والربط مع دول الجوار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع في إطار متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، في إطار تدعيم منظومة الكهرباء بمصر وتحديث بنيتها التحتية، للتفاصيل اضغط هنا.

"بجلطة في القلب".. نفوق "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، نفوق الفيلة "نعيمة"، عقب سقوطها على الأرض وامتناعها عن تناول الوجبة المسائية؛ ما دفع الإدارة لطلب لجنة بيطرية لمحاولة إنقاذها، للتفاصيل اضغط هنا..

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون رسوم التوثيق

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين -من حيث المبدأ- على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية "كرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، على هامش فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، للتفاصيل اضغط هنا..

"الحق في حياة آمنة".. كلمة السيسي بمؤتمر القمة المصرية القبرصية اليونانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الثالثة التي تستضيفها مصر منذ تدشين مبادرة العودة إلى الجذور في أكتوبر 2014، وآلية التعاون الثلاثي تمثل فرصة حقيقية لتبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود تجاه التحديات والقضايا المطروحة إقليميا ودوليا، للتفاصيل اضغط هنا..

"الاستبعاد من التموين والنمو".. مدبولي يعرض خطة الحكومة (نص التقرير)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستراجع كل المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير"، للتفاصيل اضغط هنا..

ممارسات تركيا وسد النهضة.. ننشر نص الإعلان المشترك لقمة "مصر- قبرص- اليونان"

عقدت القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر نص بيان "مدبولي" أمام البرلمان: "لن يتكرر سيناريو الفوضى"

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة للشعب، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس النواب، والقوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة: زيادة مخصصات الأسر بـ"تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيهًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17.5 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، ومن المقرر زيادة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

السيسي يبحث مع وزير روسي زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي لوفد كوري جنوبي: الإصلاح الاقتصادي مسار حتمي لبناء الدولة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الكوري لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، لاسيما بجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في الاستثمارات الكورية القائمة بالفعل كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية، خاصةً قطاعات السيارات والحديد والصلب والإلكترونيات والصحة والبتروكيماويات وإدارة المخلفات الصلبة، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يبحث مع وزير الصناعة الروسي تعزيز العلاقات التجارية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، ووزراء الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوراسى، وهم تيجران كاتشاتريان، وزير الاقتصاد الأرمينى، واليكساندر سابوتين، الوزير المسئول عن التجارة باللجنة الاقتصادية لأوراسيا، وبافيل يوتيوبين وزير الصناعة الكازاخستاني، وإيميل اوسمونبيتوف، رئيس لجنة التجارة والصناعة بقيرغيزستان، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير المالية: سنتحرك لتعديل أجور العاملين بالدولة بعد تحسن الوضع الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بالرغم من الإصلاح الاقتصادي "المؤلم" إلا أنه مكّن الدولة من "الوقوف على رجلها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث يرد الوزير على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المطروحة من النواب، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

"العدوان التركي والقضية الفلسطينية".. تفاصيل لقاء السيسي وملك الأردن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بمطار القاهرة، اليوم، جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وجلالة الملكة رانيا العبد الله.

واصطحب الرئيس جلالة الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سوريا ويحذر من تداعياته

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، للتفاصيل اضغط هنا..

قرينة الرئيس السيسي تعرب عن سعادتها لاستقبال الملكة رانيا

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني، حيث درست وتخرجت من إحدى الجامعات بمصر، للتفاصيل اضغط هنا..

لحجز الأراضي الصناعية.. تفاصيل إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مراسم إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، www.investinegypt.gov.eg، والتي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات، وكذا إعلان إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرة الاستثمار: البوابة الحكومية الصناعية تضمن الشفافية والتنافسية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البوابة الحكومية الصناعية للخريطة الاستثمارية تتضمن عرضا تفصيليا لكل الإصلاحات التشريعية التى تتعلق بقطاع الاستثمار بجانب عرض لقانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وعرض للمناطق الاستثمارية والحرة وكل هذا متاح على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية، للتفاصيل اضغط هنا..

مصر والأردن.. قمم ثنائية وتنسيق مستمر وقواسم مشتركة

ترسخ القمة المصرية الأردنية التى استضافتها القاهرة اليوم الخميس ما ترتكز عليه العلاقات الثنائية بين البلدين من قواسم مشتركة وتنسيق مستمر ، وتأتى تواصلا للزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى ملك الأردن، والتى تتم فى إطار علاقات عميقة بين دولتين شقيقتين تجمعهما رؤية مشتركة تجاة القضايا العربية والإقليمية والدولية، للتفاصيل اضغط هنا..

التفاصيل الكاملة للكشف الأثري الجديد بالأقصر

حضر الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، الخميس، الإعلان عن الاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثة الاثرية المصرية برئاسة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، في منطقتي وادي الملوك الغربي المعروف باسم "وادي القرود" ووادي الملوك الذي يوجد به المقابر الملكية الشهيرة، في مؤتمر صحفي بالبر الغربي لمدينة الأقصر، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

"تجميد رواتب موظفين وإلغاء التسويات".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تجميد رواتب بعض الموظفين، وإلغاء الحكومة التسويات الوظيفية، وتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، للتفاصيل اضغط هنا..