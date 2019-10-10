إيرباص: تلقينا طلبات شراء 7133 طائرة وسلمنا 71 في سبتمبر

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة إيرباص المصنعة للطائرات، تلقيها 41 طلبًا جديدًا لشراء طائرات من فئتي الهيكل العريض وذات الممر الواحد خلال شهر سبتمبر، في حين سلمّت الشركة 71 طائرة خلال الشهر لتحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا بتسليم أكثر من 9 آلاف طائرة من طراز A320، الأكثر مبيعًا عالميًا.

تلقت الشركة خلال سبتمبر طلبات شراء طائرات من بينهم شركة "إيركاب" العالمية لتأجير الطائرات، والتي قامت بطلب 5 طائرات من طراز A320neo، وشركة "إير أسيا" التي طلبت شراء 12 طائرة من طراز A330-900، وطلب أحد الشركات لم يتم الإفصاح عن هويته 10 طائرات من طراز A321neo، وحجز غيره 10 طائرات من طراز A220-100، بينما وقع عميل ثالث عقدًا للحصول على 4 طائرات من طراز A220-300.

من جانب آخر، استكملت الشركة خلال سبتمبر عمليات تسليم الطائرات لـ 42 عميلاً، علمًا أنّ غالبيتها كانت من طراز A320 بمعدل 48 طائرة (40 منها من طراز NEO وثمانية من طراز CEO)، ليصل العدد الإجمالي للطائرات من طراز A320 التي جرى تسليمها إلى 9,027 حتى تاريخ 30 سبتمبر.

ويُضاف إلى طلبات الشراء التي شهدها هذا الشهر أيضًا 7 طائرات ذات الممر الواحد من طراز A220، إلى جانب 16 طائرة عريضة الهيكل تشمل أربعًا من طراز A330 (ثلاثة من نسخة NEO و1 من إصدار CEO) و12 طائرة من إصدارات A350-900 وA350-1000 الخاصة بطراز A350 XWB.

ومن ضمن أولى عمليات التسليم التي شهدها شهر سبتمبر، حصلت الخطوط الجوية الفرنسية على طائرتها من طراز A350-900، وتسلمت خطوط "بيجاسوس" التركية طائرة من طراز A321neo، بينما تسلّمت مصر للطيران طائرة من طراز A220-300.

وبلغ عدد الطلبات التي يتعين على إيرباص تسليمها 7133 طائرة، بالأخذ بعين الاعتبار آخر طلبات الشراء وعمليات التسليم والإلغاء المسجلة مع نهاية شهر سبتمبر، كما بلغ إجمالي الطائرات ذات الممر الواحد الواجب تسليمها 5768 طائرة من عائلة A320 و435 من عائلة A220، بينما وصلت طلبات الطائرات عريضة الهيكل إلى 610 طائرة من طراز A350 XWB و278 طائرة من طراز A330 و51 طائرة من طراز A380.​