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    مرصد الإفتاء يدين اقتحام المسجد الأقصى.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك

    08:56 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    مرصد الإفتاء يدين اقتحام المسجد الأقصى.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك

    دار الإفتاء المصرية

    القاهرة - أ ش أ:

    أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، ما أقدم عليه مستوطنون يهود بالأراضي الفلسطينية المحتلة من اقتحام المسجد الأقصى المبارك جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

    وحذر المرصد - في بيان اليوم الثلاثاء - من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس، وطمس هويتها الرمزية عند المسلمين، معتبرًا أن عملية الاقتحام تعدٍ صارخ وصريح على حقوق ومقدسات ما يجاوز المليار ونصف المليار مسلم عبر العالم.

    وشدد المرصد على أن تكرار عملية اقتحام المسجد الأقصى يبدد كافة السبل لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مثل هذه التصعيدات تؤدي لانفجار الأوضاع الأمنية وتعرقل عملية السلام.

    ودعا المرصد المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والإقليمية المختصة إلى الخروج عن صمتها والتحرك سريعًا لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مدينة القدس ومقدساتها، من خلال القيام بإجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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    دار الإفتاء المصرية المسجد الأقصى مرصد الفتاوى التكفيرية فلسطين

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