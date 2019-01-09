نائب ينسحب من اجتماع "محلية البرلمان".. والسجيني: "يحاول إفساد الجلسة"

كتبت- ميرا إبراهيم:

انسحب النائب محمد هاني الحناوي، من اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن بالمجلس، بحضور محافظ البحيرة، مرجعا سبب انسحابه إلى أنه لم يأخذ الفرصة الكافية في الكلمة.

من جانبه، اتهم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، النائب الحناوي، بمحاولة إفساد الجلسة، ومقاطعة المتحدثين، بالإضافة إلى الحديث خارج إطار جدول أعمال الجلسة.

وقال السجينى: "اللجان النوعية مطبخ البرلمان، يجب أن تسير من خلال أكبر قدر ممكن من الانضباط، والنائب محمد الحناوي تحدث 6 مرات وكل حديثه خارج جدول الأعمال، لا يستقيم هذا الأمر، حديث عامي، وأسجل استيائي الشديد من هذا النائب، والكلمة ستمنح له بعد ذلك في إطار جدول الأعمال وطلب الإحاطة الذي يقدمه".