مساعد وزيرة الهجرة يبحث سبل الاستفادة من الباحثين بالخارج

كتب – أسامة عبدالكريم:

التقى اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ للنقاش حول آليات تعريف النابغ، وطرح تصور حول آليات ربطه بالوطن والاستفادة من تميزه العلمي، في إطار قاعدة بيانات المصريين بالخارج التي تعمل عليها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى رئاستها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

من جانبه، قال اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن قاعدة بيانات المصريين بالخارج يأتي من بين أهدافها تحقيق ربط حقيقي مع أبنائنا الباحثين للاستفادة من تميزه العلمي، ودمج ذلك في خطط الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة.

من جانبه، أبدى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الاستعداد الكامل للتعاون مع اللجنة وإمدادها بكافة البيانات الخاصة بالباحثين المصريين بالخارج، مع البدء في وضع تصور شامل حول آليات ربطهم بالوطن وتعزيز الاستفادة من تميزهم العلمي.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، قالت في تصريحات سابقة، إن الهدف من تكوين قاعدة البيانات للمصريين المقيمين في الخارج هو تلبية احتياجاتهم طبقا لشرائحهم، مشددة على تحديث بياناتهم باستمرار.