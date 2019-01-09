وزير الأوقاف: وزراء ومفتون من 30 دولة يشاركون في مؤتمر "الشؤون الإسلامية"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزراء ومفتين من 30 دولة حول العالم أكدوا حضور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد يومي 19 و20 من يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.​

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي، أن المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يعقد هذا العام تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، وتعقد خلاله ورش عمل ومحاضرات، عن طريق أبحاث يناقشها المشاركين في المؤتمر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المؤتمر يشمل سبع محاور هي " الخطاب الديني والتعليم والإعلام والأسرة والمؤسسات الوطنية ومشروعية الدولة الوطنية" وأثرهم في بناء الدولة الوطنية، فضلا عن محور آخر وهو بناء شخصية الأئمة والوعاظ وأثره في استقرار الدول والمجتمعات.

ولفت جمعة، إلى أن أبرز الحاضرين هم " الدكتور يوسف إدعيس وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، والدكتور محمد عيسى وزير الأوقاف الجزائري، ونور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، ومحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، والشيخ علي مويني مفتي الكونغو، والشيخ سليم الحسيني مفتي أمين دار الفتوى باستراليا، والشيخ ابراهيم خليل خطيب المسجد الأقصى، والشيخ سالم هاتيمانا مفتي رواندا.

وتابع وزير الأوقاف" يحضر المؤتمر أيضا، الشيخ عبدالرحمن بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة، والدكتور عبدالله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، والدكتور سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، والشيخ عبدالودود هارونا رئيس مسلمي تيجانيانا بغانا.

وتعقد وزارة الأوقاف، مطلع كل عام، مؤتمرها الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يبحث أحد القضايا العصرية، بمشاركة وفود وعلماء دين من معظم أنحاء العالم.