التليفزيون المصري يعلن بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كتب - مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على قنوات التليفزيون المصري.

وفازت مصر اليوم، بحق تنظيم نهائيات كأس الامم الافريقية 2019 لكرة القدم، التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في يونيو المقبل.

ووجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قطاعات الهيئة بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي، بتوفير كافة الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وامتاع جماهير الكرة المصرية متمنيا التوفيق للمنتخب المصري الوطني.

وتقدم "زين" في بيان اليوم، بالتهنئة لشعب مصر ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على هذا الانجاز، في دلالة قوية على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة ببطولة كأس الأمم الافريقية.