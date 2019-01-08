حدث ليلًا| وزير البترول يكشف موعد رفع أسعار بنزين 80 و92

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي ولادولي، وكان أبرزها ما يلي:

"قرار مصري خالص".. وزير البترول يكشف موعد تحرير أسعار بنزين 80 و92

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار مجلس الوزراء بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80 حتى 30 يونيو من العام الجاري.

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وزير البترول يكشف عن موعد رفع الدعم نهائيًّا عن المحروقات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه من المتوقع رفع الدعم نهائيًّا عن المحروقات وَفق الخطة المستهدفة بحلول عام 2020، موضحًا أن أسعار بنزين 80 و92 لن يتم المساس بها أو إجراء أي تحريك عليها حتى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

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"المالية": انخفاض أسعار السيارات الأوروبية يؤثر على كل السوق

قال مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن انخفاض أسعار بعض السيارات الأوروبية لا يعبر عن الإعفاء الجمركي الذي حصلت عليه منذ بداية شهر يناير الجاري.

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ناشدت السيسي عبر مصراوي.. وزير التعليم العالي يسلم شهادة ميلاد للعالمة ساقطة القيد

بعد أيام من نشر قصتها عبر موقع مصراوي، ومناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، سلم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أمس الاثنين، الدكتورة إحسان محمود حلمي عالمة الذرة ساقطة القيد، شهادة ميلادها.

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وكيل البطريركية: التاريخ سيسجل افتتاح كاتدرائية العاصمة بحروف من نور

علَّق القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "هذا المشهد لابد أن يكتب بأحرف من النور في التاريخ".

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محافظ سوهاج يقدم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد الميلاد

قدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، أمس الإثنين، التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .

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رئيس البرلمان يودع نظيره القبرصي بمطار القاهرة- صور

غادر ديمتريس سيلوريس، رئيس مجلس النواب القبرصى متوجهاً إلى قبرص، وذلك بعد زيارة استغرقت يومين، شارك فيها - مُمثلاً عن رئيس جمهورية قبرص - فى مراسم الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وزير الداخلية يزور قداسة البابا تواضروس لتهنئته بعيد الميلاد (فيديو)

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية زيارة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد.

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مصر تدين محاولة الانقلاب في دولة الجابون

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة الانقلاب التي وقعت في دولة الجابون الصديقة في وقت سابق أمس الاثنين.

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رئاسة الجابون تعلن اعتقال زعيم الضباط المتمردين الذين حاولوا تنظيم انقلاب

أعلنت الرئاسة في الجابون، أمس الإثنين، اعتقال زعيم مجموعة من ضباط الجيش الذين حاولوا تنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة.

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بشار الأسد يلتقي وفدًا من المحامين العرب برئاسة سامح عاشور

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أهمية دور المنظمات والاتحادات الشعبية في صون وتوعية المجتمعات العربية وخاصة في ظل المؤامرات والأخطار التي تتهددها وفي مقدمتها محاولات طمس الهوية وضرب ثقافة الانتماء لدى الشعب العربي من أجل إضعافه وزعزعة إيمانه بقضاياه وبإمكانياته في الدفاع عن حقوقه.

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الرئيس اليمني يرأس اجتماعًا استثنائيًا لمستشاريه بحضور نائبه

عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، اجتماعاً استثنائياً لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الخارجية اليمني - رئيس فريق المشاورات خالد اليماني.

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نتنياهو يطلب مواجهة الشهود في تحقيقات تتعلق بالفساد

طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواجهة الشهود في سلسلة من التحقيقات الجارية بشأن الفساد ضده، وهو طلب يقول إنه رُفض مرتين.

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إصابة 13 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي برام الله

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة جراء المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في مدينة البيرة بمحافظة رام الله اليوم.

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة البيرة برام الله.. واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، التي اقتحمت مدينة البيرة بمحافظة رام الله، وتمركزت في المنطقة الصناعية ومقر بلدية البيرة، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

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المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا: يشرفني أن أعمل من أجل إحلال السلام

تعهد المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، أمس الإثنين، بالقيام بمساع حميدة والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي في سوريا.

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ليبيا: ضبط مئات الصناديق تحوي أسلحة تركية داخل حاوية بميناء مصراتة

أعلنت مصلحة الجمارك "وحدة التفتيش الآلي مصراتة" الليبية، أمس الإثنين، ضبط 556 صندوقا تحوي مسدسات داخل حاوية بميناء مصراتة، مشيرةً إلى أن المسدسات "تركية عيار 8 ملم".

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استقالة رئيس البنك الدولي من منصبه

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، استقالته من منصبه أمس الإثنين، بدءًا من فبراير المقبل، وذلك قبل أكثر من 3 سنوات من انتهاء ولايته.

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عودة 400 سوري إلى وطنهم من خلال معبر نصيب الحدودي

عاد أكثر من 400 مهجر سوري بفعل الإرهاب إلى وطنهم سوريا قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.

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تفجير انتحاري لـ"داعش" في قاعدة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، إن مسلحا فجر نفسه مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة عدد من مقاتليها.

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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "ترامب" و"ماكرون" حول سوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خطط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، في اتصال هاتفي أمس الاثنين.

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