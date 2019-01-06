كاترين (1-) والإسكندرية 6.. الأرصاد تعلن بالدرجات طقس مساء اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة برودة جديدة بانخفاض درجات الحرارة عن المعدل الحالي خلال الأسبوع الجاري، مستبعدًا أية احتمالات لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد العال -في تصريح لمصراوي- أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اعتبارًا من اليوم الأحد، متوقعًا أن تسجل العظمى بالقاهرة أقل من 16 درجة، فيما تسجل الصغرى ما بين 9 لـ 10 درجات، ناصحًا المواطنين بالالتزام بالملابس الثقيلة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتابع: كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 9

شبين الكوم 9

طنطا 7

دمنهور 7

الإسكندرية 6

بلطيم 7

مطروح 6

السلوم 5

سيوة 5

بورسعيد 10

دمياط 7

الزقازيق 8

الإسماعيلية 9

السويس 10

العريش 9

رفح 8

رأس سدر 10

نخل 2

نويبع 10

كاترين -1

الطور 8

شرم الشيخ 12

الغردقة 11

مرسى علم 12

الفيوم 7

بنى سويف 6

المنيا 5

أسيوط 6

سوهاج 7

قنا 7

الأقصر 7

أسوان 9

أبوسمبل 10

الوادى الجديد 4

شلاتين 16

أبورماد 17

رأس حدربة 17

حلايب 18