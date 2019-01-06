​مُتحدث البرلمان: وحدة المصريين تجلت في حادث انفجار مدينة نصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بشدة حادث انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد ضابط المفرقعات وإصابة اخرين أثناء فحص شنطة كانت تحوى العبوات.

وأكد حسب الله، في بيان منذ قليل، أن "وحدة المصريين تجلت في أعظم صورها بهذا الحادث الغاشم لتؤكد للعالم كله أن الإرهاب والإرهابيين لن يكون لهم مكان على أرض مصر الطاهرة وسوف تكون نهايتهم على أيدي ووحدة وتماسك المصريين".

وقال إن "وحدة المصريين تجلت عندما كشف كاهن الكنيسة عن حرص إمام المسجد ومحبته للأقباط ودوره الوطنى الذى أنقذ مئات الأرواح، حيث لاحظ وجود أجسام غريبة أعلى سطح المسجد فأبلغ قوة الشرطة، التي تحركت وأبطلت العبوات الناسفة إضافة إلى إشادة كاهن الكنيسة بالدور الوطني لإمام المسجد، وضابط الشرطة الذي ضحى بحياته أثناء تأديه عمله، وأنقذ مئات الأرواح".

وتابع أن "هذا الأمر أبلغ رد عملى على أن شياطين الارهاب لن ينالوا من وحدة وتماسك الشعب المصري العظيم وأن نهايتهم اقتربت بعد إفلاسهم واستخدمهم للوسائل والطرق البدائية في ارتكابهم لجرائمهم الارهابية".

وتوجه حسب الله، بخالص العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبيد وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه والصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل على المصابين.