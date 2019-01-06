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    اليوم.. عزاء كاميليا السادات بمسجد الرحمن الرحيم

    02:29 ص الأحد 06 يناير 2019
    اليوم.. عزاء كاميليا السادات بمسجد الرحمن الرحيم

    جنازة الراحلة كامليا السادات

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    تقام اليوم الأحد، عزاء الراحلة كامليا السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، الأحد المقبل عقب صلاة المغرب.

    وتوفيت كاميليا السادات الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 70 عامًا، إثر تعرضها لأزمة صحية في منزلها بالمعادي.

    وقالت راوية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، إن أسرتها قررت إقامة عزاء شقيتها الراحلة كاميليا السادات بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، الأحد المقبل عقب صلاة المغرب.

    كان العشرات أدوا صلاة الجنازة على الراحلة كامليا السادات، بمسجد المصطفى بصلاح سالم، الخميس الماضي.

    توفيت كاميليا السادات الأربعاء عن عمر يناهز 70 عامًا، إثر تعرضها لأزمة صحية في منزلها بالمعادي.

    كامليا السادات محمد أنور السادات أزمة صحية عزاء كاميليا السادات

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