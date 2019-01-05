رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفيما يلي نص البرقية:

"قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يسّرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإني إذ أنتهز هذه المناسبة أدعو الله- عز وجل- أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدّى وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير".