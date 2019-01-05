براتب يصل لـ3500 جنيه.. اليوم افتتاح ملتقى توظيفي لشباب الجيزة

كتب– أسامة عبدالكريم:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة، في مركز شباب الجزيرة.

يوفر الملتقى، 9200 فرصة عمل، منها 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 70 شركة من "أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة"، برواتب تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 جنيه.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى "مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام كريتال، وعمال إنتاج، وعمال نسيج ومندوبين مبيعات، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف، وعمال، مدير تنفيذي، وعمال فرز، وفني ميكانيكا، وفني كهرباء، وفني تبريد، ومراقب كاميرات، وكاشير، ومهندس اتصالات، ومندوب تحميل، وكهرباء كنترول، وسائق كلارك، وتفصيل وحياكة".

يقام الملتقى تحت رعاية وزارة القوى العاملة، والنائب عبدالرحيم علي، وتنظمه مديرية القوى العاملة بالجيزة، في حضور علاء ناصف وكيل الوزارة، مدير المديرية.

وقال محمد سعفان، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة نحو حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

وأوضح سعفان، أن حل مشكلة البطالة يأتى من خلال تكاتف المجتمع بأكمله، من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب أعمال، والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها.