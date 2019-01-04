برواتب تصل إلى 3500 جنيه.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 9200 فرصة عمل غدًا

القاهرة- (أ ش أ):

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والنائب البرلماني عبد الرحيم علي، غدًا السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة، الذي يعقد بمركز شباب الجزيرة، ويوفر 9200 فرصة عمل، منها 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 70 شركة من "أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة"، برواتب تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 جنيه.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام كريتال، وعمال إنتاج، وعمال نسيج ومندوبين مبيعات، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف، وعمال ، مدير تنفيذي ، وعمال فرز ، وفني ميكانيكا ، وفني كهرباء ، وفني تبريد ، ومراقب كاميرات ، وكاشير، ومهندس اتصالات، ومندوب تحميل ، وكهرباء كنترول ، وسائق كلارك ، وتفصيل وحياكة.

يقام الملتقي تحت رعاية وزارة القوي العاملة ، والنائب البرلماني عبد الرحيم علي ، وتنظمه مديرية القوي العاملة بالجيزة، بحضور علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية.

وقال وزير القوى العاملة : إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن حل مشكلة البطالة يأتى بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا.