لميس الحديدي تعود للكتابة عبر "مصراوي"

القاهرة - (مصراوي):

انضمت الإعلامية والكاتبة الصحفية لميس الحديدي إلى قائمة كُتاب بوابة مصراوي.

واختارت "الحديدي"، العودة إلى الكتابة عبر بوابة مصراوي حيث تشارك بمقال لها يوم الاثنين من كل أسبوع.. اعتباراً من الاثنين المقبل.

يشار إلى أن قائمة كتاب المقالات في مصراوي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والكُتاب والشخصيات العامة منهم: الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز الإلكترونية التي تضم بوابات "مصراوي ويلا كورة وأونا والكونسلتو"، والدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب الصحفي محمد حسن الألفي، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التعليم.

كما تضم قائمة كُتاب مقالات الرأي: الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ثابت، والدكتورة إيمان رجب، خبير الأمن الإقليمي، وعادل نعمان، وأحمد عمر، والدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام.​