"التموين" توقع بروتوكول تعاون مع فرنسا لتطوير أسواق الجملة

كتبت- عايدة رضوان:

وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بروتوكول تعاون مع شركة رانجيس التي تعد كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة بأوروبا؛ بهدف تأهيل وتطوير أسواق الخضراوات والفاكهة فى مصر.

وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية ولا سيما أسواق الجملة والمناطق اللوجستية التي سيساهم تطويرها في تسهيل عملية النقل والتوزيع بين المحافظات.

وأضاف مصيلحي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أسواق الجملة مكون أساسي في منظومة التجارة الداخلية، وعملية إدارتها أصبحت معقدة للغاية.

وتابع وزير التموين، أن فرنسا تعد الأولى في أوروبا بإدارة أسواق الجملة والتي تصل مساحتها في باريس إلى 600 فدان، لذلك تم توقيع اتفاقية بين حكومة البلدين لتطوير المناطق اللوجستية وأسواق الجملة وسلاسل الإنتاج في مصر وكذلك تقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر المصرية في منحة قدرها 80 مليون يورو.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جرى الاتفاق مع شركة رانجيس الفرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة في مصر وتقديم الدعم الفني لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى تبدأ اول شهر فبراير المقبل؛ بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % خلال عام 2019.