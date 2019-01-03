"أبوشقة" يطالب رئيس الوزراء بوضع قانون جديد للبيئة- صور

وزيرة التضامن: نطالب المجتمع المدني أن يكون رقيبًا علينا

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

طالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بوضع قانون جديد للبيئة يراعي الخلل في نصوص القانون الحالي أو الأمور التي أغفلتها مواد القانون الحالي.

وقال أبوشقة، خلال ندوة بحزب الوفد، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن مصر أمام ثورة تشريعية تستوجب تغيير القوانين التي أصبحت لا تتفق وتطورات الوضع الحالي في مختلف المجالات.

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه لابد من مراعاة مدى ملائمة العقوبات وفقًا لحجم الجرم على أن يتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين حتى يحقق العائد المرجو منه.

وتابع أبوشقة: "أخاطب رئيس الوزراء من خلال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن يتم وضع قانون جديد للبيئة بدلا من القانون الحالي".