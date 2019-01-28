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الحكومة ترفض التصالح في البناء المخالف قبل تصوير يوليو 2017

04:35 م الإثنين 28 يناير 2019
الحكومة ترفض التصالح في البناء المخالف قبل تصوير يوليو 2017

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مقترحات النواب، بشأن فتح التصالح بفتح التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليمتد إلى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي الذي تم في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧ الذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الاثنين.

وقال مروان، إن ذلك التصوير الجوي، هو الفيصل لدى الدولة، بشأن مخالفات البناء التي وقعت على الأراضي الزراعية، وحصرت الدولة من خلاله، حجم المخالفات، رافضا طلبات النواب، بأن يمتد التصالح إلى حالات بعيدة عن الكتل السكنية.

عمر مروان مجلس النواب مخالفات البناء الأراضي الزراعية

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